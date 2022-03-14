Slovakya, 3 Rus diplomatı sınır dışı etti

Slovakya, Rusya’nın Bratislava Büyükelçiliği'nde görevli 3 Rus diplomatı sınır dışı etti. Slovakya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre verildiği aktarılarak, sınır dışı kararının "istihbarat servisinden gelen bilgiler doğrultusunda alındığı" ifade edildi.

Yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, aynı zamanda Rusya Federasyonu Büyükelçiliği temsilcilerinin Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi’ne uygun olarak faaliyetlerini gerçekleştirmelerini şiddetle tavsiye ediyor" denildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya dair yapılan açıklamada ise, Slovakya’nın Rus diplomatları sınır dışı etme kararına en kısa sürede karşılık verileceği bildirildi. (İHA)