Erdoğan'dan Rusya'dan alınan silahlar sorusuna yanıt: Şartlar ne getirir görmek lazım

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ortak basın toplantısında konuştu.

Erdoğan Scholz ile görüşmesinde, Rusya-Ukrayna konusunu ağırlıklı olarak değerlendirdiklerini belirterek "Çözüme yönelik diplomatik çabaların yürütülmesi konusunda mutabık kaldık" dedi.

"Kalıcı ateşkesin tesisi konusundaki çabalarımızı yılmadan sürdürmeye devam edeceğiz" diyen Erdoğan "Avrupa güvenliğine yönelik önlemleri alırken diğer yandan çözüme dönük diplomatik çabaların hızlandırılmasında mutabık kaldık" ifadesini kullandı.

Erdoğan "Almanya ile 2020'de 38 milyar dolar civarında olan ikili ticaret hacmimiz 2021'de 41 milyar doları aştı. Bu rakamı 50 milyar dolara taşımakta kararlıyız" dedi.

Erdoğan'dan S-400 yanıtı: Şartlar ne getirir onu görmek lazım

Yaptırımlar ve Türkiye'nin Rusya'dan aldığı silahlar konusundaki sorular üzerine Erdoğan "Gelecek ne gösterir onu konuşmak erken olur. Ama şartlar ne getirir, ne götürür onu görmek lazım. Biz Sayın Zelenski ile de Sayın Putin ile de dostluğumuzu korumak durumundayız. Yaptırım konusuna gelince biz BM kuralları çerçevesinde ne gerekiyorsa yaptık. NATO ülkelerinin yapmadıklarını Rusya'ya rağmen Ukrayna'ya yaptık, desteğimizi sürdürdük. İnsani yardımları da aynı şekilde gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

Scholz: Putin'e artık dur diyoruz

Almanya Şansölyesi Scholz ise "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sürüyor. Yaşanan büyük acıların haberlerini alıyoruz. Saldırı konusundaki endişelerimiz konusunda hemfikiriz. En kısa zamanda ateşkesin gerekliliği konusunda hemfikiriz. Siviller için güvenli koridorların sağlanması gerekir. Putin'e artık durun diyoruz. En önemli konu silahların susması" dedi.

Scholz "Montrö anlaşması uyarınca Boğazların savaş gemilerine kapatılmasının önemli bir katkı olduğunu düşünüyoruz. Bunun için teşekkür borçluyuz" diye belirtti.

'Türkiye'de tutuklu olan Alman vatandaşları var'

Almanya Şansölyesi Scholz "Görüş ayrılıkları da var tabii ki. Farklı fikirler var. Örneğin insan hakları, hukuk devleti söz konusu olduğunda. Türkiye'de ev hapsi, tutukluluk olan Alman vatandaşları söz konusu. Burada bazı gelişmeler yaşandı. Hâlâ devam edenlerin en kısa zamanda çözüme kavuşacağına inanıyoruz" dedi.

Scholz Türkiye ile AB arasındaki göç anlaşmasının "mültecilerin yararına" olduğunu savundu. Scholz DW Türkçe'nin "özgür bir şekilde yayın yapmasını" istediklerini, bu konuyu da Erdoğan'la konuştuğunu söyledi.