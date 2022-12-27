Skandal sözler: 'Bu Cumhuriyet elbisesi bize dar geliyor. Keseceğiz, yırtıp atacağız'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımında, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil hakkında dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi.

Özdağ, Erdil'in, "Bu Cumhuriyet elbisesi bize dar geliyor. Keseceğiz, yırtıp atacağız" dediğini aktardı.

Zafer Partisi Genel Başkanı, "Doğru mu Sabri Bey kesecek, yırtıp atacak mısınız?" sorusunu yöneltti.

Özdağ'ın paylaşımı şu şekilde:

"İddia o ki geçtiğimiz günlerde Viyana'ya giderek, oradaki tarikat ve cemaat mensuplarıyla buluşan İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil şöyle dedi; 'Bu Cumhuriyet elbisesi bize dar geliyor. Keseceğiz, yırtıp atacağız!' Doğru mu Sabri Bey, kesecek, yırtıp atacak mısınız?"