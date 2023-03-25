Skandal görüntülerin ardından Kızılay'dan maden suyu açıklaması

Kızılay’ın Afyonkarahisar'daki maden suyu fabrikasında çekilen görüntüler tartışma yaratmıştı. Fabrikada maden suyunun dinlendirildiği alanda duvar ve tavandaki rutubet tepki çekmişti.

Skandal görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Kızılay sosyal medya hesabı Twitter'dan 'Maden suyu fabrikası kapatıldı mı?' sorusuna dair bir cevap yayınladı.

Cevapta üretime 'kısa süreli' ara verildiği ifade edilerek “Deprem sonrasında satışların belli oranda yavaşlaması, yeterli ürün stoğunun bulunması, Ramazan ayı ve genel yıllık periyodik bakım onarım çalışmaları sebebiyle fabrikamızda üretime kısa süreli ara verilmiştir. Bu yıllık çalışma takvimimiz içerisindeki rutin uygulamadır. Üretim, yine planlandığı şekilde önümüzdeki günlerde devam edecektir” denildi.