Sızıntı tespit edilen çöp tesisine kapatma kararı

Giresun Görele'nin Çavuşlu beldesinde 10 yıl önce faaliyete geçen ve kentin yanı sıra çevre bölgelerden toplanarak Çavuşlu Katı Atık Bertaraf Tesisi’nde depolanan çöplerden çevreye atık su sızdığı belirlendi.

DHA'nın haberine göre, yöre halkı 2021 yılında katı atık bertaraf tesisinde depolanan çöplerin atık sularının Karadeniz'e deşarj edildiği, atık suların içme suyuna ve dereye karışarak balık ölümlerine neden olduğu, doğaya ve insan sağlığına zarar verdiği gerekçesiyle "ÇED olumlu" raporunun iptal edilmesi ve tesisin kapatılması için Ordu 2’nci İdare Mahkemesi’ne dava açtı.

Bilirkişi raporunda katı atık tesisinin yaşam alanları ve su kaynaklarının yakınında olduğunun tespiti üzerine mahkeme, ÇED raporunu iptal ederken tesisin kapatılması başvurusunu ise reddetti.

Kapatma kararı

Bölge halkı tesisin kapatılması için bu kez Samsun Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurarak, Ordu 2’nci İdare Mahkemesi kararının iptalini istedi. Mahkeme, oy birliği ile tesisin faaliyetinin durdurulmasına karar verdi. Tesisin faaliyetinin durdurulması için firmaya 26 Ağustos'a kadar süre verilen kararda, “Tesisin depolama sahasının zeminindeki sızıntının durdurulamadığı, çöp suyunun içme suyu kuyularının bulunduğu dereye aktığı, depolanan atıkların kontrol altına alınamayarak kirlilik oluşturduğu belirlenmiştir” denildi.

Bu süreçte, tesiste depolanan çöplerin atık sularının, kıyıdan 10 metre açıkta yer altı borusu ile Karadeniz’e deşarj edildiği iddiasıyla Görele Cumhuriyet Başsavcılığı’nca tesis yöneticileri hakkında "çevrenin kasten kirletilmesi" suçundan başlatılan soruşturma ise sürüyor.

'26 Ağustos'ta kapatılması gerekiyor'

Çavuşlu beldesi Merkez Mahallesi'nin muhtarı Selim Hamzaoğlu da katı atık bertaraf tesisinin kurulduğu günden bu yana suyu ve havayı kirlettiğini belirterek, “Dereye sızan suları hayvanlar dahi içmez hale geldi. En başından beri hukuki mücadelemizi sürdürüp ÇED raporunu 2 kez iptal ettirdik. Yeniden ÇED raporu aldılar fakat tesisin kapatılması için açtığımız dava sonuçlandı. Samsun Bölge İdare Mahkemesi kesin olarak kapatma kararı verdi. Karar elimize ulaştı. 1 aylık yasal süreç var ve buna göre 26 Ağustos’ta tesisin kapatılması gerekiyor” diye konuştu.

Çavuşlu beldesi Beyli Mahallesi'nin muhtarı Sami Durmuş ise “Ağustos ayında martılar başımıza pislemesin diye şemsiyeyle geziyoruz. Nüfusumuz azalıyor, burası yaşanmaz hale geldi. Tek isteğimiz, mahkemelerin kararına uyulması” diye konuştu.