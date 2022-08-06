Giysi kutusundan kıyafet çalan dört kişi tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 3 Ağustos gecesi Eski İzmir Caddesi'nde meydana gelen olaya göre, yol kenarına konulan Kızılay giyim kutusunun karşısında bulunan bir otomobilin içerisinden inen 5 kişi, kutunun yanına gitti.

Giyim kutusunu açan kimliği belirsiz şahıslar kutuya vatandaşlar tarafından bırakılan kıyafetlerin arasından beğendiklerini alıp, beğenmediklerini yere bıraktı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

Kızılay koordinatörünün şikayetçi olması üzerine polis M.S., T.S., B.S., S.S. ve yaşı 18'den küçük olduğu öğrenilen K.S. adlı şüphelileri yakaladı. Aracın bagaj kısmında giysi kutusu içerisinden çalınan kıyafetler bulunurken, olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.S., T.S., B.S., S.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yaşı 18'den küçük olan K.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)