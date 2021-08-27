'Size savunma yapmayı zül addederim' demişti, PFDK karıştı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalardaki hakaretleri" gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilmişti.

PFDK'ya sevk edilmesi nedeniyle kurula bir yazı gönderen Elmas, yazıda sert ifadelere yer vermiş, "Hukukun üstünlüğünü değil, üstünlerin hukukunu önceleyen ve talimatla karar veren kurulunuz nezdinde savunma yapmayı zül addederim" demişti.

Cumhuriyet'ten Arif Kızılyalın'ın haberine göre, Elmas'ın bu mektubu sonrası kurul toplantısında sert tartışmalar yaşandı.

İddiaya göre Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın açıklamalarını inceleyen kurul üyeleri ortak bir karara varamadı.

Galatasaray Başkanına ceza verilsin ve verilmesin diyenler arasında sert tartışmalar yaşandı. Sonunda da dosya incelemeye alındı ve Galatasaray Başkanına ceza çıkmadı.