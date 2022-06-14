Siyasi parti üyeliği düşürülen Kaftancıoğlu'ndan ilk açıklama

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun siyasi parti üyeliği, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü.

Kaftancıoğlu, siyasi parti üyeliğinin düşürülmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"CHP hukuk bürolarında değil Kuvayi Milliye ruhuyla savaş meydanlarında kurulmuş bir partidir" diyen Kaftancıoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi üyeliği inanç işidir, yürek işidir, emek işidir. O inanç, o yürek, o emek bizde oldukça gerisi teferruattır… Ne demiştik? Korkularının ecele faydası olmayacak!" ifadelerini kullandı.