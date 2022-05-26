Siyanür şüphesi: Adana'da jeofizik mühendisi ofisinde ölü bulundu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde jeofizik mühendisi ofisinde ölü bulundu.
DHA'nın haberine göre jeofizik mühendisi Bülent Ateş’ten haber alamayan yakınları, ofisine gitti. İçeri giren yakınları, Ateş’i yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık görevlileri, Ateş’i ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Ateş, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Ofise giren polis ekipleri, masanın üzerinde siyanür olduğunu düşündükleri maddeyi tespit etti. Mühendisin ofisinde alınan önlemlerin ardından AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) ekiplerince inceleme yapıldı.
Ateş’in kesin ölüm sebebinin otopsisinin ardından belirleneceği belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.