Cinsel istismardan yargılanan din öğretmeninin savunmasına mahkeme başkanından tepki

Ankara Keçiören'de bir okulda eğitim gören çocuk geçen yıl halasına, okulda görevli din kültürü ve ahlak bilgisi ile hafızlık öğretmeni Münir Yükselmiş'in kendisine cinsel istismarda bulunduğunu, kimseye söylememesi için tehdit ettiğini, tehditle bu eylemlerini devam ettirdiğini söyledi.

Anne ve babası ayrı olan ve babaannesiyle birlikte yaşayan çocuk halasına öğretmeninin cinsel içerikli mesajlarını da gösterdi. Şikayet üzerine öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı. Yazışmalar da savcılığa delil olarak sunuldu. Gözaltına alınan Yükselmiş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken emekliye ayrıldı.

83 yıla kadar hapsi isteniyor

DHA'nın haberine göre savcılık soruşturması sonucu sanık Münir Yükselmiş hakkında "zincirleme şekilde öğretici tarafından çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "zincirleme şekilde elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanarak öğretici tarafından çocuğa karşı cinsel taciz", "zincirleme şekilde cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun kılma", "zincirleme şekilde konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "zincirleme şekilde tehdit" suçlarından 83 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İddianamede çocuğun psikologlar gözetiminde alınan ifadesine de yer verildi. Çocuk ifadesinde Yükselmiş'in, telefonla tacizleri dışında yalnız olduğu zamanlarda eve gelerek cinsel istismarda bulunduğunu da kaydetti.

Tutuklu Münir Yükselmiş'in, Ankara 36’ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Saldırgan savunmasında kendisine komplo kurulduğunu ileri sürdü.

Mahkeme başkanından 'Sen kimsin' tepkisi

Mesajlardaki cinsel içerikli yazışmaların sorulması üzerine Yükselmiş amacının öğrencisinin "iffetini korumak" olduğunu iddia etti. Mahkeme başkanı, "Sen kimsin, iffet korumak gibi bir görevin mi var? Kaç öğrencinin iffetini korudun?" diyerek sanığa tepki gösterdi.

Tanıkların dinlenmesinin ardından mağdurun sonraki celse dinlenmesine ve sanık Münir Yükselmiş'in tutukluluk halinin devamına karar verilerek, duruşma ertelendi.