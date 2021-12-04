Siyanür havuzu patlayan ocağa kesilen ceza belli oldu

Giresun'a bağlı Şebinkarahisar’ın Yedikardeş Köyü'nün hemen üzerinde bulunan Nesko Madencilik AŞ'ye ait maden ocaklarında kullanılan siyanür atıklarının depolandığı havuzların setleri yıkılmıştı.

Patlamanın etkisiyle yakındaki dereye akan zehirli atıklar Kılıçkaya Barajı’na ulaşmış, madenin faaliyetleri süresiz olarak durdurulmuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "çinko ve kurşun cevher zenginleştirme" alanında faaliyet gösteren işletmeye, 2872 sayılı Çevre Kanunu’na istinaden en üst sınır olan 12 milyon 71 bin 949 lira idari para cezası uygulayarak faaliyetten men etti. (İHA)