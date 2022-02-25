Sivil aracı ezen zırhlı araç kime ait? Açıklama geldi...

Ukrayna'da bir zırhlı aracın sivil bir aracı ezdiği görüntü gün boyu gündem oldu.

Batı medyası ve Türkiye'de görüntüler "Rus tankı, sivil bir aracı ezdi" şeklinde servis edildi.

Gazeteci Ali Örnek, söz konusu aracın Rusya'ya değil Ukrayna'ya ait bir zırhlı araç olduğunu dile getirdi, Ukrayna'nın konuya ilişkin açıklamasını aktardı.

Sosyal medyadan söz konusu videoya ilişkin paylaşımda bulunan Örnek, "Rus zırhlıları üzerlerinde çeşitli harfler taşıyor. V, Z vb. Tam da Ukrayna zırhlılarıyla karıştırılmamak için. Ukrayna Savunma Bakanlığı da aracın kendilerine ait olduğunu inkar etmiyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı diyor ki, 'Araç bizim ama İki Rus askeri kaçırmıştı. Yakaladık.' Gerçekten bir videoda içinden çıkartılan iki asker görülüyor. Ancak, üzerlerinde Ukrayna üniforması var" ifadesini kullandı.

Örnek, Ukrayna'nın "Araç bizim ve evet askerlerin üzerinde üniformamız var. Ama askerler aslında Rus. Bizim askerlerin üniformasını giyip aracı kaçırdılar" iddiasında bulunduğunu ancak buna ilişkin asker ismi ve somut bir kanıt sunmadığını ifade etti.

Konuya ilişkin Rusya tarafından ise bir açıklama yapılmadı.