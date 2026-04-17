Siverek’te öğretmene bıçaklı saldırı girişimi: Saldırgan veli gözaltına alındı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan Dumlupınar Ortaokulu'nda bugün öğle saatlerinde bir saldırı girişimi yaşandı. Okul müdürü ile tartıştığı belirtilen bir öğrenci velisi, yanında getirdiği bıçakla bir öğretmene saldırmaya çalıştı.

Okulda hazır bulunan polis ekipleri, saldırı girişimine müdahale etti. Saldırgan veli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, yaptığı açıklamada kimsenin yaralanmadığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

Bugün saat 12.40 sularında Siverek'te bulunan Dumlupınar Ortaokuluna gelerek öğrenci velisi olduğunu beyan eden ve şüpheli hareketler sergileyen bir kişi okulda bulunan polisimiz tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir yaralanma söz konusu değildir.

Okullarda saldırı vakaları art arda geliyor

Siverek’te yaşanan bu son olay, okullarda artış gösteren saldırı vakalarının ardından geldi.

Geçtiğimiz Salı günü Şanlıurfa’da yaşanan okul saldırısında 16 kişi yaralanmış, Çarşamba günü ise Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırısındaysa 1'i öğretmen 9 kişi yaşamını yitirmiş, 13 kişi yaralanmıştı.

Saldırılar sonrası eğitim emekçileri ve yurttaşlar Ankara başta olmak üzere pek çok ilde sokağa çıkmıştı.