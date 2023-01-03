Sivastopol valisi: Kente dönük İHA saldırılarını püskürttük

Rusya'nın Karadeniz Filosu'nun konuşlandığı Kırım'ın Sivastopol kentinin valisi Razvozayev, kente dönük İHA saldırılarının püskürtüldüğünü söyledi.

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Rusya yönetimindeki Kırım'ın Sivastopol kentinin valisi Mihail Razvozayev, kente dönük insansız hava aracı (İHA) saldırılarının gerçekleştirildiğini açıkladı.

Telegram hesabından açıklama yapan Razvozayev, saldırıların püskürtüldüğünü belirtti. Razvozayev, dün yaptığı açıklamada, Karadeniz'de kent yakınlarında bir İHA'nın düşürüldüğünü ve hava savunma sisteminin aktif hale getirildiğini kaydetmişti.

Rusya'nın Karadeniz Filosu'nun konuşlandığı Sivastopol, son aylarda birden fazla kez İHA saldırılarına uğramıştı. Rusya ordusu, bu saldırıların püskürtüldüğünü ve İHA'ların düşürüldüğünü bildirmişti.

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