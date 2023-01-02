Rusya karşı saldırı başlattı: 3 noktada Ukrayna birlikleri hedef alındı

Ukrayna'nın Donetsk'te düzenlediği füze saldırısında 63 Rus askerinin ölümünün ardından Rusya'nın karşı saldırı başlattığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Korgeneral İgor Konaşenkov gazetecilere verdiği demeçte, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Lugansk ve Donetsk'ten Krasniy Liman'a doğru ilerleyen 13. ve 95. hava taarruz tugaylarını vurduğunu söyledi.

Bakanlık sözcüsüne göre Rus topçu saldırısında üç zırhlı personel taşıyıcı ve iki kamyonet imha edildi. Açıklamaya göre 40'tan fazla Ukraynalı asker öldürüldü.

Donetsk yönünde Ukrayna ordusuna bağlı 60. motorize piyade ve 79. hava indirme tugaylarının imha edilmesi ve Rus güçlerinin yürüttüğü taarruz faaliyetleri sonucunda yeni ve elverişli sınır hatlarının kontrol altına alındığını söyleyen Konaşenkov, burada da çatışmalarda 70 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü kaydetti.

Konaşenkov Kupyansk yönünde ise Harkov Bölgesi'ne düzenlenen atışlarda yaklaşık 30 askerin ölü olarak ele geçirildiğini öne sürdü.