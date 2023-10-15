Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 40 yaralı

İstanbul-Van seferini yapan bir yolcu otobüsünün Sivas'ta devrilmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybederen, 40 kişi ise yaralandı.

Haber Merkezi

Sivas'ın Gürün ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi, 40 kişi yaralandı.

İstanbul-Van seferini yapan Van Gölü Turizm'e ait yolcu otobüsü, yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, Pınarbaşı-Gürün kara yolu Yazyurdu mevkiinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, otobüsün camlarını kırarak sıkışan yolcuları kurtardı.

Kazada, 7 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 40 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yoğun yağışın etkili olduğu bölgede, devrilen otobüsün kaldırılması çalışmaları sürüyor. (AA)

Haber

BTS’den Ankara tren kazasına ilişkin 'eksiklikler gizlendi' açıklaması