Sivas’ta trafik kazası: 1 ölü, çok sayıda yaralı

Sivas’ta, saat 21.00 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu Sivas Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana gelen trafik kazasında, M.S. idaresindeki 35 TAG 38 plakalı otomobille kavşağa giren Hasan Koç idaresindeki 44 FR 242 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada her iki araçta bulunan biri çocuk 10 kişi yaralandı.

Kazada yaralanan; M.S., G.S., S.S., D.U., H.K., K.K., M.K., İ.N., H.K. ve A.K. şehirdeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Hasan Koç yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. A.K. ve G.S.’nin ise hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi.