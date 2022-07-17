Bayram tatilinde trafik kazası nedeniyle yaşamını yitiren yurttaşların sayısı açıkladı

Bolu’da gerçekleştirilen trafik denetimlerine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram tatili boyunca trafik kazası nedeniyle toplamda 64 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Denetimler ve eğitimler sonucunda trafik kazalarındaki ölüm oranlarının düştüğünü söyleyen Soylu, konuya dair şöyle konuştu:

"Yaptığımız trafik denetimleri, eğitimlerimiz ve ortaya koyduğumuz süreçlerle bugün dünyanın gelişmiş ülkelerindeki standardizasyonu hemen hemen yakaladık. Son 10 yılda 10 günlük bayram günlerinde trafik kazalarında gerek ölümlü kazalar, gerekse ölüm sayılarında özellikle ölüm sayısında hayatını kaybedenlerin sayısı ortalama günde 15 iken, şu anda günde 7. 2018 yılında 9 günlük bayramdaki trafik kazalarında ölen vatandaşlarımızın toplamı 148’di. Şu saate kadar aldığımız toplam rakam 64. Neredeyse yarıdan daha aşağı, 3’te 1’lik bölüme yakın can kaybıyla karşı karşıya kaldığımız trafik kazaları oldu."