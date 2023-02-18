Sivas'ta 37 köy yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 37 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Haber Merkezi

Sivas İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, önceki gün İmranlı ve Zara ilçelerinde etkili olan kar nedeniyle 37 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı yolların açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. (AA)

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