Sivas İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, önceki gün İmranlı ve Zara ilçelerinde etkili olan kar nedeniyle 37 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kapalı yolların açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. (AA)
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Sivas'ta 37 köy yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor
Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 37 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Haber Merkezi
Sivas İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, önceki gün İmranlı ve Zara ilçelerinde etkili olan kar nedeniyle 37 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kapalı yolların açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. (AA)