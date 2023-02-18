Olası İstanbul depreminde en riskli üç yeri açıkladı

Candaş Tolga Işık, Az Önce Konuştum Deprem Özel programında Jeolog Prof. Dr. Celal Şengör ve Kandilli Rasathanesi Araştırma Enstitüsü Öğretim Üyesi Deprem Mühendisi Prof. Mehmet Nuray Aydınoğlu'nu konuk etti.

Yer Bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, İstanbul için riskli noktalara dair yaptığı açıklamada, "Büyükçekmece ve Küçükçekmece arası, Küçükçekmece-Haliç arası buralar sahile paralel giden yerler Yukarıya doğru etiler azalıyor. Büyükçekmece ve Küçükçekmece arası, Küçükçekmece-Haliç arası buralar sahile paralel giden yerler. Avcılar, Samatya, Yedikule… Anadolu Yakası’na geçtiğimiz zaman Fenerbahçe biraz daha ileriye gittiğimiz zaman Kartal-Tuzla ve Adalar… Bu bölgeler faya çok yakın” ifadelerini kullandı.

Şengör, İstanbul’un depreme karşı en riskli bölgelerinin Yeşilköy, Bakırköy ve Tuzla olduğunu söyledi.