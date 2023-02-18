'Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi' diyen Soylu'ya İmamoğlu'ndan yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ahmet Hakan'ın programında yaptığı açıklamalarda "Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi. Fakat Kahramanmaraş hattı da bizim için önemli alanlardan bir tanesiydi" demişti.

Soylu, katılığı televizyon programı sırasına 'gözyaşlarına hakim olamayarak' konuşmasını yarıda bırakıp, “Bağışlayın. Bu, üzüntümüzden kaynaklı. Allah’tan geldi, inanıyoruz. Müslümanız” dedi.

Soylu'ya, İstanbul Büyükşehir Belediysi Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt geldi.

İmamoğlu, isim vermeden Soylu'ya gönderme yaptı.

"Deprem bilimsel bir olgudur ve bu tehdit İstanbul için de geçerlidir" diyen İmamoğlu, "Felaketten sonra, sorumlu yöneticilerin TV’lerde ağlaması, çeyrek asırlık iktidarların 'kader' savunması sadece sorumluluktan kaçmaktır. Önce tedbir sonra tevekkül. Birlikte tedbir alalım, beraber çalışalım" ifadelerini kullandı.