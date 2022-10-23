Sivaslı çiftçi: 300 dönüm yerim var, ekemedim

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Bursa Milletvekili Yüksel Özkan ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla birlikte geldikleri Sivas ilçesi Zara’nın Tuzlagözü köyünde dün çiftçilerle buluştu.

Tuzlagözü’nde çiftçilik yapan bir vatandaş, CHP milletvekillerine, “Son 3-4 yıldaki gibi bir şey görmedim. Şimdi bazı kesimler diyor ki ‘Bu sene kâr ettik’. Geçen bir arkadaşa gittim dedim ki ‘Bu seneyi daha çok arayacağız’. Niye? Geçen sene ben mazotun ve gübrenin tonunu 6 bin liraya aldım? Şu anda gübrenin tonu 20 bin lira, mazot 27 bin lira olmuş. 300 dönüm yerim var, ekemedim” dedi.

Yüksel Mansur Kılınç’ın “Nasıl olacak” sorusuna çiftçi, “İnşallah iyi olacak. Bu sizin için, bizim için, köylü için, esnaf için, çiftçi için… Geçen sene bu zamanlar 150 bin lira olan bir traktör, şu anda 500 bin lira. Bir tane köylü bile traktör alamaz. Kefil bulamaz. Ziraat Bankası bu traktörü 5 yıllık kredi ile veriyor. Ödeme imkânı yok” yanıtını verdi.

Başka bir vatandaş ise “Hepsi perişan. Kimse ‘ayranım ekşi’ demez ama biz yaşıyoruz burada, görüyoruz hepsini” diye konuştu. (ANKA)