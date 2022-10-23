Kamu iktisadi teşebbüsleri altı yıl sonra 24,7 milyar TL zarar etti

TBMM'ye sunulan 2023 Bütçe Gerekçesi’nde kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) 2022 yılında 24,7 milyar lira zarar etmesinin beklendiği bildirildi. Söz konusu zarar durumunda ise KİT'lerin altı yıl aradan sonra ilk defa zarar edeceği vurgulandı.

Cumhuriyet'in haberine göre; gerekçede yer alan “233 sayılı KHK kapsamındaki KİT’lerin genel dengesi ve bütçe ile ilişkisi” başlıklı tabloda KİT’ler, cari fiyatlarla 2006 yılında 1,4 milyar lira, 2007’de 1,2 milyar lira, 2008’de 1,8 milyar lira, 2009’da 664,1 milyon lira, 2010’da 7,7 milyar lira, 2011’de 9,3 milyar lira, 2012’de 3,3 milyar lira, 2013’te 4,7 milyar lira, 2014’te 8,1 milyar lira kâr etti.

2015 yılında 1,1 milyar lira zarar eden KİT'ler, 2016’da 3,1 milyar lira, 2017’de 17,7 milyar lira, 2018’de 7,6 milyar lira, 2019’da 6,4 milyar lira, 2020’de ise 924,1 milyon lira ve 2021’de 3,3 milyar lira kâr etti. Buna karşın bu yıl KİT’lerin 24,7 milyar lira zarar etmesinin öngörüldüğü bildirildi.