Sivas katliamının provası mıydı? Van'ın unutulan otel yangını

Hizbullah ya da farklı bir ifade ile Türkiye Hizbullahı manasına geldiği için Hizbulkontra adı verilen gerici ve silahlı yapılanma 90'lı yıllar boyunca gündemi uzun bir süre meşgul etti.

AKP iktidarıyla bugün bir çok mevziye yerleşen, TRT'de programlar yapan ve tutuklu üyeleri serbest bırakılan bu gruplar 90'lı yıllarda bir çok cinayete konu olmuştu.

Ölüm evleri adı verilen yerler, domuz bağıyla kelepçelenerek gömülen insanlar, sokak ortasında işlenen cinayetler yine Hizbullah ile ilişkilendiriliyordu.

Böylesi zamanlarda ülkede aydınlara tahammül de azalıyor. Türkiye tarihinde aydınlara dönük saldırılar hep olagelmiştir. Ve fakat 90'lar bunun yoğunluk kazandığı yıllardı demek yanlış olmayacaktır.

Hafızada en çok yer eden örnek, yarattığı etkiyle de orantılı olarak Sivas Katliamı'ydı. Ancak bu katliamdan bir gün önce, Van'da yaşanan ve üzerinde pek durulmayan bir olay adeta Sivas'ta yaşanacakların provasıydı.

1 Temmuz 1993 tarihinde Van'ın Bahçıvan Mahallesi'ndeki bir otelde meydana gelen yangında 11 kişi yaşamını kaybetmiş 27 kişi ise yaralanmıştı.

18'i yabancı uyruklu toplamda 43 kişinin kaldığı otelde daha çok İran, Azerbaycan, Özbekistan ve Rusya'dan gelenler kalıyordu. Otel 'fuhuş yapıldığı' gerekçesiyle bir süredir hedefteydi.

Van'daki otel de Madımak gibi ateşe verilmişti. Öyle tesadüfen gerçekleşen ya da elektrik konağından çıkan bir yangın değildi. Buradaki gerekçe de yine dini haysiyetlerdi! Otelde o an 43 kişi vardı ve 3'ü yabancı 11 kişi yaşamını yitirmişti. 27 kişi ise hafif, orta ve ileri derece yanıklar ile hastaneye kaldırılmıştı.

Konuyla alakalı göz altına alınanların Hizbullah ile bağı ortaya çıkmıştı. Hatta Van'da yaşayan pek çok kimse, Hizbullah taraftarlarının otel yangınından övgüyle bahsettiğini anlatıyor bu dönem için.

Yakalanan Hizbullah militanlarında 27 Kasım 1993'te yine bir Kürt gazetesinin dağıtımcısının ve ayrıca 22 Ağustos 1995 tarihinde başka bir kişinin infazıyla ilgili belgelere ulaşılsa da soruşturmalar genişletilmedi, olayın üzeri kapatıldı.

Konunun merkezinde bulunan Hizbullah militanları 2003 yılında İstanbul'da yakalandı. Aldıkları cezalar ya da akıbetleriyse kamuoyuna yansımadı.

Sivas'ta da yine dinci gerici bir toplam ortalığı ateşe vermiş ve yine hedef olarak bir otel seçmişlerdi. Yine Hizbullah bağlantıları gündeme gelmiş, yargılananlar mahkemede tekbir getirerek slogan atmışlardı.

Van'daki otel yangını ile Sivas arasında doğrudan ve organize bir bağ olma ihtimali var mıdır bilinmez. Ancak iki katliamın da aynı siyasi iklimde yaşandığı ve uygulayıcılarının arasında zihni ortaklık olduğu kesin. AKP iktidarının yıllar sonra 90'ların bu karanlık ikliminin sorumlularına yönelik 'bağışlayıcı' tavrı düşünüldüğünde bu ortaklığın boyutlarının sanıldığından da geniş olduğu anlaşılacaktır.