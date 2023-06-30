Sivas Katliamı'nın 30. yılında Ankara Barosu 'zaman aşımına' karşı pankart astı

Sivas Katliamı'nın 30. yılında Ankara Barosu binasına 'İnsanlığa karşı suçlar zaman aşımına uğramaz' yazılı pankart asıldı. 

Haber Merkezi

Ankara Barosu, Sivas Katliamı’nın 30. yılında Kızılay’daki baro binasına pankart astı.

Pankartta, “İnsanlığa karşı suçlar zamanaşımına uğramaz. #unutMADIMAKlımda” ifadeleri yazıldı.

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