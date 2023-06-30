Ankara Barosu, Sivas Katliamı’nın 30. yılında Kızılay’daki baro binasına pankart astı.
Pankartta, “İnsanlığa karşı suçlar zamanaşımına uğramaz. #unutMADIMAKlımda” ifadeleri yazıldı.
dış haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Dış Haberler
Çeviri: Umut Araz
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Sivas Katliamı'nın 30. yılında Ankara Barosu 'zaman aşımına' karşı pankart astı
Sivas Katliamı'nın 30. yılında Ankara Barosu binasına 'İnsanlığa karşı suçlar zaman aşımına uğramaz' yazılı pankart asıldı.
Haber Merkezi
Ankara Barosu, Sivas Katliamı’nın 30. yılında Kızılay’daki baro binasına pankart astı.
Pankartta, “İnsanlığa karşı suçlar zamanaşımına uğramaz. #unutMADIMAKlımda” ifadeleri yazıldı.