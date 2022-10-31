Sivas Katliamı sanıklarının avukatı, Deva Partisi'ne katıldı

Siyaset, yargı ve bürokrasiden bir dizi isim, bugün Deva Partisi'ne katıldı. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan tarafından rozetleri takılan söz konusu isimler arasında Celal Mümtaz Akıncı da yer aldı.

Celal Mümtaz Akıncı, 35 aydının katledildiği Sivas Katliamı'na ilişkin davada sanıkların savunmasını yapan avukatlardan biri olarak hatırlanıyor.

Cumhuriyet'in haberine göre; Anayasa Mahkemesi, 2012’de zamanaşımı nedeniyle düşürülen Sivas Katliamı davasına yapılan başvuruyu 7 yıl sonra gündemine almıştı. 29 Haziran'daki toplantıda başvurunun görüşülmesini gerekçesiz bir şekilde erteleyen mahkemede, dosyayı görüşecek olan İkinci Bölüm’ün üyeleri arasında Celal Mümtaz Akıncı da yer almıştı.

Akıncı, Afyonkarahisar Baro başkanlığı başkanlığı görevini sürdürürken, 2010'da 5982 sayılı Kanun'a göre Baro başkanları tarafından seçilen üç aday arasına girerek Türkiye Büyük Millet Meclisinin 13 Ekim 2010 tarihli Genel Kurulunda yapılan seçimle Anayasa Mahkemesi üyeliği görevine getirilmişti. 17 Aralık 2020'de Uyuşmazlık Mahkemesi başkanlığına seçilen Akıncı, bu yılın ilk ayı yaş haddinden emekliye ayrılmıştı.

Akıncı, AYM üyeliği sırasında dinsel kavramlara atıf yaptığı tartışmalı kararlarıyla da hatırlanıyor. Akıncı, 2017 yılında Anayasa Mahkemesi’nin boşanan eşlerin mal paylaşımında “kişisel malların gelirlerinin de katılacağına” ilişkin kuralın iptal istemini reddeden karara karşı oy vermiş ve düzenlemenin iptal edilmesi gerektiğini savunup dini bir kriter olan “kul hakkı” kavramını gerekçe göstermişti.