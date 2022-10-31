İYİP'ten 'BTP' açıklaması: Altılı masa toplantısında gündeme gelecek

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş ile İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in görüşmesine ilişkin İYİP'ten yeni bir açıklama yapıldı.

İYİP Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Sayın Genel Başkanımız, Sayın Kılıçdaroğlu’yla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi bu konuda. Bu konuyu istişare ettiler kendi aralarında şu ana kadar bir problem yok" dedi.

Partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Zorlu "14 Kasım’da 6’lı masa toplantısında bu konu gündeme gelecek" dedi.

Zorlu şunları söyledi:

“Bildiğiniz gibi Sayın Baş bir TV programı sırasında Millet İttifakı’na ‘Beni alsınlar’ şeklinde bir çağrıda bulundu. Sayın Genel Başkanımız gerçekten ülkemizin yaklaşmakta olan 2023 seçimini bir varoluşsal şekilde değerlendiriyor. Milletimizin bütün paydaşlarını içerisine alacak yönelimi de çok önemsiyor. Bir partinin genel başkanı böyle bir açıklama yaptığında biz de İYİ Parti olarak Sayın Genel Başkanımızın tensipleriyle benim hesabımdan bir paylaşım yaptık; buna olumsuz bakmadığımızı İYİ Parti olarak Millet İttifakı ve hatta 6’lı masa içerisinde görmekten mutlu olacağımızı ifade ettik.

Sayın Genel Başkanımız, Sayın Kılıçdaroğlu’yla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi bu konuda. Bu konuyu istişare ettiler kendi aralarında şu ana kadar bir problem yok. 14 Kasım’da 6’lı masa toplantısında bu konu gündeme gelecek. Sayın Genel Başkanımızın diğer liderin burada yer alma isteğinin, arzusunun bunun 6’lı masa ve milletimiz için ne anlama geldiği yönündeki kanaatlerini ve düşüncesini aktaracak oradan çıkacak sonuçta elbette liderlerin hep birlikte vereceği bir karar. Hep birlikte o kararı bekleyelim. Sayın Genel Başkanımız Sayın Baş’ı genel merkezinde ziyaret etti. Bu ziyarete ilişkin, bu ziyaretin içeriğine ilişkin olarak Sayın Kılıçdaroğlu’na hem bilgi verdi hem bu konuyu birlikte istişare ettiler.”