BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş: Çağrımız reddedilirse toplumda bir rahatsızlık oluşabilir

Partisinin Millet İttifakı’nda yer almak istediğine dair çağrısının gündem olduğu Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, çağrıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gazete Duvar'dan Müzeyyen Yüce'ye konuşan Baş, şunları söyledi:

"Bizim ittifaka katılma talebimiz, İYİ Parti’nin bize olumlu yaklaşımı, Sayın Akşener’in ziyareti 'Altılı Masa'da bir krize neden olur mu kestirmem zor; partnerlerin diyalogları ile ilgili bir durum. Ancak toplumsal bir rahatsızlık, infial oluşabilir. Çünkü bu konuda toplumsal bir beklenti var. Toplum bunu beklerken, bu kadar hazırken ittifaka katılımın olumsuz sonuçlanması toplumu üzer. Böyle bir kriz boyutu oluşabilir. Ben masadan olumsuz bir yanıt çıkacağını düşünmüyorum."