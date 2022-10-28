Akşener, Millet İttifakı'na katılmak istediğini açıklayan BTP Genel Başkanı Baş'ı ziyaret edecek

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nda olmak istediğini açıklayan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı ziyaret edecek.

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Millet İttifakı’nda olmak istediğini açıklamış, Baş’a ilk yanıt İYİP'ten gelmişti. İYİP Genel Başkan Başdanışmanı Kürşad Zorlu, “Sayın Hüseyin Baş görülmektedir ki kaygılarımızın ve hassasiyetimizin ortaklığı milletimizin geleceği için yegane buluşma noktamızdır. Büyük Türkiye idealine inanmış Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener ve İyi Partimiz sizleri Millet İttifakı’nda görmekten mutluluk duyacaktır” ifadelerini kullanmıştı.

Akşener’in bugün saat 17.00’de Bağımsız Türkiye Partisi Genel Merkezi’nde, Baş’ı ziyaret edeceği duyuruldu.