Akşener’in ‘BTP’ davetinden Altılı Masa’nın haberi yok: 'Kopuşa gerekçe oluşturabilir'

Gazeteci İsmail Saymaz halktv.com.tr'de dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. S

BTP'nin Altılı Masa'ya daveti hakkında kulis bilgisi paylaşan Saymaz "CHP’li bir üst düzey yetkili 'Hiç bilgimiz yoktu' diyor. Saadet, DEVA ve Gelecek de haberdar edilmediklerini ifade ediyor" diye yazdı.

Saymaz'ın yazısı şu şekilde:

"Saadet Partisi karşı çıkmasaydı Bağımsız Türkiye Partisi, Altılı Masa’daki yedinci ortak olacaktı.

Saadet’in itirazı, muhafazakar camiada söz sahipliği iddiasından geliyor. BTP lideri Haydar Baş, 1970’lerde Milli Selamet Partisi Trabzon İl Başkanıydı. Kadiriliğin ‘İcmal’ kolu lideri olan Baş, 1990’lardan itibaren Atatürkçülüğe yönelmiş ve hatta Şiilikle yakınlaşmıştı. Bu, gerilimin diğer bir çehresiydi.

Baş’ın koronavirüsten ölmesi üzerine Baş’ın 31 yaşındaki oğlu Hüseyin, tarikatlarda şeyhliğin oğula ve damada geçmesine benzer şekilde, babasının postuna oturdu.

Neyse ki Hüseyin Baş, bu profilden sıyrılmayı başardı.

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Hüseyin Baş’ın CHP veya İyi Parti’nin listesinden milletvekili adayı olabileceği birkaç aydır konuşuluyordu.

Belli ki Baş, İyi Parti’de karar kıldı.

Öğrendiğim kadarıyla…

Meral Akşener’e çok yakın bir İyi Partili milletvekili birkaç ay önce Baş’ı evine davet etti. Baş, davette Milli İttifakı’na katılma niyetlerini beyan etti. Vaziyet Akşener’e iletildi. “Baş, bizimle hareket etmekte beis görmüyor. Biz milletvekili yapabiliriz ya da ittifaka davet edebiliriz” denildi.

Akşener, “Biraz bekleyelim” dedi.

Üç ay geçti.

Akşener, BTP’nin Altılı Masa’ya katılımı için kontrollü davet süreci izledi.

Baş, Fox TV’de yayınlanan ‘Çalar Saat' adlı sabah programına katılarak, “Beni Millet İttifakı’na alsınlar” dedi. Hatta Saadet’in “Onlar çok Atatürkçü” diyerek, BTP’nin katılımına karşı çıktığını ileri sürdü.

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Twitter’da Baş’ı etiketleyerek, “Büyük Türkiye idealine inanmış Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener ve İyi Partimiz sizleri Millet İttifakı’nda görmekten mutluluk duyacaktır” diye yazdı.

Dün Akşener ve Baş telefonlaştı.

Ve İyi Parti lideri bugün kız istemeye gider gibi BTP’yi ziyaret ediyor.

Ziyaretin gündemi, BTP’nin davet edilmesi olacak.

Baş, planlandığı üzere “Evet” diyecek.

Altılı Masa’nın haberi yok

Peki, bu davetten CHP’nin ve diğer beş partinin haberi var mı?

CHP’li bir üst düzey yetkili “Hiç bilgimiz yoktu” diyor. Saadet, DEVA ve Gelecek de haberdar edilmediklerini ifade ediyor.

Bu bilgiyi Kürşad Zorlu reddetmiyor. Zorlu, “Partimiz adına görüşümüzü belirttik” diyor.

Ayrıca Altılı Masa’nın bileşenleri bugüne kadar genişleme için herhangi bir talep ya da önerinin masaya getirilmediğini vurguluyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, “Şu ana kadar genişleme meselesi konuşulmadı” diyor.

Altılı Masa, hiç genişlemediği için nasıl bir prosedür izleneceği bilinmiyor.

Altılı Masa’da kafalar hayli karışık…

CHP’liler olumlu yaklaşıyor.

DEVA Sözcüsü İdris Şahin, yeni katılıma sıcak bakmadıklarını söylüyor.

Şahin:

“Yeni katılımlar istişare, müzakere ve mutabakat temelinde altı liderin vereceği kararla gerçekleşebilir. Şu an böyle bir mutabakat yok.”

“Neden olmaz?” diye sordum.

“Olmaz, çünkü masa yeterince yol aldı” diyor.

Gelecek Sözcüsü Serkan Özcan da farklı düşünmüyor. Akşener’in daveti için “Sürpriz oldu. Haberimiz yoktu” diyor. Ahmet Davutoğlu’nun bilgisinin olmadığını söylüyor.

Özcan, “BTP’nin Altılı Masa’nın genişlemesini gerektirecek çalışmasını görmüyorum” diye konuşuyor.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, önerinin hangi çerçevede geleceğinin önem taşıdığını kaydediyor. “Komisyon çalışmalarına katılmamış bir parti masaya katılsın mı, bir görmek lazım” diyerek, temkinli bir yanıt veriyor.

İddia: Baş, Trabzon’dan aday

Görünen o ki Akşener, 14 Kasım’daki Altılı Masa toplantısında “BTP de katılsın mı?” teklifini getirecek.

Çünkü İyi Parti Sözcüsü Zorlu, “Biz Altılı Masa’nın güçlenmesi ve çeşitliliğinin artmasını önemsiyoruz” diyor.

İyi Partililere göre seçimde gençlerin tercihi belirleyici olacak. Baş da gençlerin sevdiği bir siyasetçi olarak önce çıkıyor. “Baş’ın oyu Demokrat Parti’den fazla” diyorlar.

Duyduğum kadarıyla Baş, seçimlerde İyi Parti’den Trabzon’dan milletvekili adayı olacak.

Ya ‘Hayır’ denirse?

BTP davetini Akşener’in Altılı Masa’ya hamlesi ve emrivakisi olarak okumak gerekiyor. Akşener, Altılı Masa’da ağırlığını artırmak ve el yükseltmek istiyor.

Baş’ın katılımı, ortak cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde İyi Parti’nin elinin güçlenmesini sağlayacak. İyi Parti’nin Kılıçdaroğlu’nun adaylığına mesafeli olduğu, Mansur Yavaş’ı istediği sır değil.

Altılı Masa, Baş’ı reddederse ne olur?

Bu, Akşener’i de reddetmek anlamına gelecektir.

Olası “Hayır” yanıtı, Prof. Kürşad Zorlu ve Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba’nın katılımıyla büyüyen, AK Parti tabanına genişleyen İyi Parti’nin Altılı Masa’da krize ve belki de uzak vadede kopuşa gerekçe oluşturabilir."