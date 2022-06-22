Sivas Katliamı Davası'nda çarpıcı ifade: Adresler bir gün içinde nasıl değişiyor?

Sivas Katliamı Davası’nın Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmasında mahkeme heyetine tepki vardı. Almanya'da yaşayan ve haklarında tutuklama kararı bulunan sanıklar Eren Ceylan, Murat Karataş ve Murat Sonkur’un iadesinin talep edilip edilmediğine ilişkin tartışmaların ve itirazların damga vurduğu duruşmada konuşan Avukat Şenal Sarıhan, "Ne zaman sanıkların adresini mahkemeye sunsam, sanıklar bir gün içinde adreslerini değiştiriyor” dedi.

'Heyetinizi reddediyorum'

Katliamda kardeşi Gülsün Karababa’yı kaybeden Hüseyin Karababa, duruşmada söz alarak 29 yıldır duruşmalara gidip geldiklerini, suçlu muamelesi gördüklerini ve hiçbir teleplerinin kabul görmediğini ifade ederek, “Bu nedenle heyetinizi reddediyorum” dedi.

Karababa’nın ardından söz alan Avukat Şenal Sarıhan, dava kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan üç sanığın yıllardır bir türlü bulunamamasına ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

'Sanıkların adresini mahkemeye sunuyorum, bir gün içinde adresleri değişiyor'

Eren Ceylan’ın Almanya’dan sınırdışı edildiğine dair bilgiler olduğunu ifade eden Sarıhan, “Ne zaman sanıkların adresini mahkemeye sunsam, sanıklar bir gün içinde adreslerini değiştiriyor” dedi.

Sarıhan, sanıklar hakkındaki kırmızı bültene ve iade talebine ilişkin Almanya’dan bilgi talep edilmesini istedi.

Sanıklar aranmıyor

Avukat Ali Yılmaz ise sanıklardan Murat Sonkur’un aranmadığına dair Almanya’daki hukukçulardan bilgiler geldiğini aktardı.

Yılmaz, kırmızı bültene dair bir aksaklık varsa giderilmesi talebinde bulundu.

Mahkemede sadece katillerin değil, katliamın siyasi sorumlularının da dinlenmesi talebi iletildi.

Kırmızı Bülten muamması

Mahkeme duruşma sonunda Eren Ceylan, Murat Karataş ve Murat Sonkur’un tutuklama amaçlı yakalama kararının devamına karar verdiğini ilan ederken, bu isimlerin iadesine yönelik kırmızı bültenin Alman Hükümeti’ne gönderilip gönderilmediğine ilişkin Adalet Bakanlığı’na yazı yazılmasına karar verildiği ifade edildi.