Sivas Katliamı anması ‘Grup Yorum konser verebilir’ denilerek yasaklandı

Sivas Madımak Oteli’nde 2 Temmuz 1993 yılında katledilen 33 aydını anmak için İstanbul Sultangazi’de Alevi kurumları tarafından gerçekleştirilecek program kaymakamlık tarafından yasaklandı. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Gazi Şehitleri Cemevi, Alevi Kültür Derneği Sultangazi Pir Sultan Abdal Cemevi, PSAKD Karayolları Cemevi ve Habibler Cemevi tarafından düzenlenen anma programının yasaklanmasına gerekçe olarak Grup Yorum’un konser verebileceği ihtimali gösterildi. Çok sayıda sanatçının katılacağı anma için emniyet ve kaymakamlığa yapılan izin başvurusuna olumsuz yanıt gelmesinin yanı sıra, hafta sonu ilçe genelinde tüm etkinlik ve basın açıklamalarına da yasak kararı getirildi.

KRT'de yar alan habere göre Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kaymakamlığa gönderilen yazıda "Her ne kadar anma etkinliği olarak izin istense de etkinlik içerisinde sanatçıların ve müzik gruplarının sahne alması etkinliğin sözlü, müzikli konser havasına dönüşerek anma etkinliğinin amacını aşan bir programa dönüşeceği değerlendirilmiş... etkinlikte DHKP-C silahlı terör örgütü yapılanlamalarından olan Grup Yorum'un sahne alabileceği şeklinde teyite muhtaç bilgiler elde edilmiştir'' denildi.

Yasak kararına tepki gösteren Alevi kurumları, bugün saat 13.00'de PSAKD Gazi Şehitleri Cemevi'nde basın açıklaması yapacaklarını açıkladı.