Sivas Katliamı 30. yıldönümünde Berlin’de anıldı

2 Temmuz 1993’te gericilerin Pir Sultan Abdal etkinliklerine düzenlediği saldırı sonucu 33 aydın ve 2 otel görevlisi Madımak Oteli’nde yanarak hayatını kaybetmişti. Sivas Katliamı’nın 30. yıldönümü Berlin’de anıldı.

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu’nun (AABF) çağrısıyla anmaya Almanya genelinden katılım gerçekleşti. Berlin başta olmak üzere Almanya’nın pek çok kentindeki cemevleri ve Alevi dernekleri anmaya katılım gösterdi.

Yürüyüş, Neukölln semtindeki Hermannplatz Meydanı’ndan başlayarak Türkiye’den pek çok göçmenin yaşadığı Kreuzberg semtindeki Oranienplatz’da son buldu.

Anmaya Alman parlamentosundan SPD milletvekili Derya Türk-Nachbaur ve Die Linke (Sol Parti) milletvekilleri Hakan Demir ve Sevim Dağdelen de katıldı.

Nazım Hikmet Kültür Merkezi-Berlin de anmanın katılımcıları arasındaydı.