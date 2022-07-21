Site sakinleri ayaklandı: 'Şaibeli yönetim istemiyoruz'

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Alikahya Mahallesi’nde bulunan bir sitede yaşayan yurttaşlar, site yönetimini protesto etti. Yıllardır site yönetiminin hizmette bulunmadığını ve gelir-gider tablolarında ödenen aidatlara hesap verilmediğini söyleyen yurttaşlar, protesto için akşam saatlerinde site bahçesinde toplandı.

Pankart açarak protestoya başlayan site sakinleri, ‘Şaibeli yönetim istemiyoruz’, ‘Hizmet yok, hesap yok’, ‘Yönetim istifa’ gibi çeşitli sloganlarla site yönetimine olan tepkilerini gösterdi. Yürüyerek slogan atan yurttaşlara dairesinden destek veren site sakinleri de katıldı. Evinden çıkmayan bazı vatandaşlar, ışık açıp söndürüp balkondan alkışlarla eyleme katıldı. Seçimlerde ve gelir-gider tablosunda usulsüzlükler olduğunu iddia eden site sakinleri, en kısa zamanda yapılacak seçimle yönetimin değişmesini istediklerini belirtti.

'Daha iyi hizmet ve ödediğimiz paranın hesabını alabilmek istiyoruz'

İHA'nın haberine göre, uzun süredir komşularla beraber yönetime karşı bir mücadele içerisinde olduklarını söyleyen site sakinlerinden Banu Beşlioğlu Altunöz, şöyle konuştu:

"Komşularımla beraber uzun süredir bir mücadelenin içerisindeyiz. Süreç, site yönetiminin şaibeli seçimiyle başlayıp mahkemeye kadar vardı. 2 buçuk yıldır babadan oğula veliaht gibi geçen bir sürece olan tepkimizi dile getirmek için toplandık. Dün de toplanmıştık, sonuç alana kadar aynı tepkide bulunmak için yine toplandık. Toplanmaya da devam edeceğiz. Bizim sıkıntımız aidat artışları değil. Tıkır tıkır ödenen aidatların karşısında alamadığımız hizmete tepki gösteriyoruz. Gösterilmeyen hesapların, gelir gider bilançolarına tepki gösteriyoruz. Şu anki yönetim kurulunun vasfı yok, seçimle gelmiş bir yönetim değil. Neye dayanarak aidat zammı yapıp, neye dayanarak kimden aidat alıyorlar gibi soruların hesabının verilmesini istiyoruz. Seçimin usulsüzlüğüne dair bir mahkeme sürecimiz var. Bu düzenin ortadan kalkmasını, sitemizin eskisi gibi şatafatlı, bakımlı, yatırılan paranın tamamıyla site sakinlerinin, çocukların varlığına, ihtiyaçlarına yönelik yeniden güzelleştirilmesi için bir talep halindeyiz. Bundan daha doğal bir şey de yok. Seçim istiyoruz. Her yıl Mayıs ayında yapılan seçim 2 buçuk yıldır yapılmadığı için sebebini sorguluyoruz. Neden hesapların gösterilmediğini sorguluyoruz. Alacaklı mıyız, borçlu muyuz? Hiçbirini bilmiyoruz."