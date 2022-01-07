Esenyurt’ta sitede aidata zam protestosu sürüyor

İstanbul Esenyurt'ta Özyurtlar İnşaat tarafından yapılan Ntowers isimli sitede aidatlara yapılan yüksek zamlar ve yönetimde usulsüzlük iddiaları nedeniyle site sakinleri eylem yapmıştı. Ödedikleri yüksek aidatların karşılığında hizmet alamadıklarını söyleyen site sakinleri, durumu protesto etmişti.

Site yönetiminin yaptığı usulsüzlüklerden şikayetçi olan bazı yurttaşlar pencerelerde tencere ve tava çalarak, bazıları ise araçlarının kornasına basarak duruma tepki göstermişti.

Ntowers'ta eylemler bugün de devam etti. soL'un edindiği bilgiye göre site yönetiminden gelen mesajlarda "2022yılı için aidatlarımızdaki artışlar 1+0 için 380 TL, 1+1 için 449 TL, 2+1 için 554 TL olarak belirlenmiştir" denildi.