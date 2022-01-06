Esenyurt’ta 5 bin kişinin yaşadığı sitede tencere tavalı aidata zam protestosu

Esenyurt'ta Özyurtlar İnşaat tarafından yapılan Ntowers isimli sitede aidatlara yapılan yüksek zamlar ve yönetimde usulsüzlük iddiaları site sakinlerini isyan ettirdi. Yıllardır oturdukları sitede ödedikleri yüksek aidatların karşılığında hizmet alamadıklarını söyleyen site sakinleri, durumu protesto etti. Site yönetiminin yaptığı usulsüzlüklerden şikayetçi olan vatandaşlardan bazıları pencerelerde tencere ve tava çalarak, bazıları ise araçlarının kornasına basarak duruma tepki gösterdi.

Site Sakinleri Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Aykut, “Esenyurt’ta 5 bin kişilik bir sitede yaşamaktayız. Aidatların artışlarındaki ehli keyif davranışlar, bir yönetim kurulu oluşuyor, aralarında karar veriyorlar ve onların bir denetleme mekanizması adı altında denetçileri var ancak hiç kimse, hiçbir denetçi birbirinden haberdar değil ve bu yapılan kararın onaylandığından dahi haberdar değiller. Yani bu site yönetimlerinin devlet tarafından bir şekilde denetlenmesi icap ediyor. Site yönetim başkanı, kurul başkanı, yakınlarını buraya sitelere koyuyor, bütün çalışanlarını tekniğinden temizliğine kadar ve karşılığında da doğrusu bir hizmet alamıyoruz. Burada toplamda 5 blok, 1300 daire var. 20 asansörümüz var, bunların nereden baksanız yarısından fazlası çalışmamaktadır” şeklinde konuştu. (İHA)