Şişli'deki ölümlü 'scooter' kazasında otomobil sürücüsü tutuklandı

İstanbul Şişli'de scooter kullanan Dilara Gül'e çarparak hayatını kaybetmesine neden olan sürücü Hakan Akçelik 'Taksirle Öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi.
Hakan Akçelik, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Saat 00.10 sıralarında İstanbul Şişli'deki Halaskargazi Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, aracıyla seyir halinde olan H.A. isimli şahıs, elektrikli scooter kullanan 23 yaşındaki Dilara Gül isimli kadına çarpmıştı.
Gül kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, sürücü Hakan Akçelik gözaltına alınmıştı.