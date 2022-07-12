İstanbul'da otomobilin çarptığı scooterı kullanan 23 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Saat 00.10 sıralarında İstanbul Şişli'deki Halaskargazi Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, aracıyla seyir halinde olan H.A. isimli şahıs, elektrikli scooter kullanan 23 yaşındaki Dilara Gül isimli kadına çarptı. Gül, çarpmanın şiddetiyle yere düştü.
Gül, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Taksim İlkyardım Hastanesi'ne kaldırıldı. Gül kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, sürücü H.A. ise gözaltına alındı.
H.A.'nın, “taksirle öldürme” suçundan adli makamlara sevk edildiği öğrenildi. (İHA)