Şişli’de scooter kullanan genç kadına çarparak ölümüne neden olan sürücü tahliye edildi

Şişli’de scooter kullanıcısı dansçı 23 yaşındaki Dilara Gül’e çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan ve altı yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sürücü Hakan Akçelik’in tutuklulukta geçen süre ve delillerin toplanmış olması gerekçeleriyle tahliyesine karar verildi.

Sanık Akçelik, hakkında yurt dışı yasağı ve karakola imza atma şartı konuldu.

İddianamede, Osmanbey Halaskargazi Caddesinde 12 Temmuz 2022’de saat 00.10 sıralarında meydana gelen kazada, Mecidiyeköy yönüne ilerleyen Hakan Akçelik’in kullandığı otomobil, scooter kullanan Dilara Gül’e çarptığı anlatılıyor. Çarpmanın şiddetiyle skuterdan metrelerce uzağa düşen Gül’ün ağır şekilde yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtiliyor. İddianamede, scooter kullanıcısı Dilara Gül ve otomobil sürücüsü Hakan Akçelik’in eşit derecede kusurlu olduğu ifade edilerek Akçelik’in olay sırasında alkolsüz olduğu belirtiliyor.

Kavşağa yaklaştığı sırada Hakan Akçelik’in trafik ışıklarının yeşilden sarıya döndüğü sırada aracıyla hareket ettiği, bu sırada Gül’ün ise scooter ile manevra ihlali yaptığı kaydediliyor. Şüpheli Hakan Akçelik hakkında “Taksirle ölüme neden olma” suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.