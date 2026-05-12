Şişli Belediyesi'nde kayyım değişikliği: İstanbul Vali Yardımcısı atandı

Şişli Belediyesi'nde kayyım olarak görev yapan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen’in yerine İstanbul Vali Yardımcısı Ayhan Terzi'nin atandığı Şişli Belediyesi tarafından sosyal medyada duyuruldu. Terzi çok yakın bir zamanda İstanbul Valiliğine atanmıştı.