Şişli Belediyesi'nde kayyım değişikliği: İstanbul Vali Yardımcısı atandı
Yayın Tarihi: 12.05.2026 , 22:06
Tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın ardından Şişli Belediyesi'nde kayyım olarak görev yapan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen’in yerine İstanbul Vali Yardımcısı Ayhan Terzi atandı.
Ayhan Terzi yakın zamanda İstanbul Vali Yardımcılığına atanmıştı. Ertürkmen'in Şişli Kaymakamı olarak görevine devam edeceği aktarıldı.
Değişim Şili Belediyesi'nin sosyal medya hesabından şöyle duyuruldu:
“İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Ayhan TERZİ, Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görevine başlamıştır.”
