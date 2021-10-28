Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi'nin doğrudan görüşmelere hazırlandığı haberleri gelirken, Sisi'den Suriye'nin toprak bütünlüğüne destek açıklaması geldi.

SANA ajansı haberi "Sisi ülkesinin bölgedeki tarafların Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik ihlal girişimlerini reddettiğini bir kez daha yineledi" diye aktardı.

El Ahram'ın internet sitesindeki haberdeyse Sisi'nin dün Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile Kahire'de düzenlediği ortak basın toplantısında "Suriye'deki krizi görüştük ve BM temsilcisinin Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı temelinde bir siyasi çözüm çabalarına desteğimizi yineledik" dediği belirtildi.

SANA'nın haberinde Mısır ve Romanya liderlerinin "bölgedeki bazı tarafların Suriye'nin egemenliğini ihlal ya da ülkede zorla demografik değişiklikler yoluyla bir oldu bitti dayatma girişimlerini" reddettikleri ifade edildi.

Öte yandan Londra merkezli Arapça yayın yapan Rai Al Yaum gazetesinde çıkan bir haberde Kahire ile Şam yönetimlerinin yakında Sisi ile Esad arasında bir görüşmeye hazırlandığı belirtildi.

Mısır Parlamentosu hükümeti Şam ile ilişkileri yeniden geliştirmeye çağırmış ve Eylül ayında New York'taki BM Genel Kurulu'nda iki ülke dışişleri bakanları arasında bir görüşme gerçekleşmişti.