Sisi yeniden Mısır Cumhurbaşkanı seçildi

Mısır'da Cumhurbaşkanlığı'na mevcut Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin yeniden seçildi. Kararı Mısır'daki Ulusal Seçim Kurumu duyurdu.

Seçimlerde mevcut Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin yanı sıra Mısır Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanı Ferid Zehran, Vefd Partisi Genel Başkanı Abdussened Yemame ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Hazım Ömer yarıştı.

Mısır’daki Cumhurbaşkanlığı seçimleri 15 bin hakim ve çok sayıda yerel kuruluşun yanı sıra, 14 uluslararası kuruluştan 220 gözlemci eşliğinde düzenlendi.

Kayıtlı seçmen sayısının 67 milyonu geçtiği Mısır'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy verme işlemi 27 vilayetteki 11 bin 631 seçim komisyonunda 10 Aralık’ta başlamıştı.

İlk olarak 2014 yılında Cumhurbaşkanı olan Sisi, böylece cumhurbaşkanı olarak 3. dönemine başlamış oldu.

Sisi kimdir?

19 Kasım 1954'te Kahire'de dünyaya gelen Sisi, 1977'de Mısır Harp Okulundan mezun olmasının ardından, uzmanlık alanı tanksavar sistemleri ve havan topu sistemleri olmak üzere mekanize piyade taburunda subay olarak göreve başladı.

12 Ağustos 2012'de Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, Mısır Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Muhammed Hüseyin Tantavi yerine Sisi'yi getirme kararını aldı. Sisi, ayrıca Mısır Bakanlar Kurulunda "Savunma Bakanı" görevini de üstlendi.

3 Temmuz 2013 tarihinde Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin devrilmesiyle sonuçlanan darbenin ardından fiilen ülkenin başına geçti.

27 Ocak 2014'te mareşalliğe yükseltildikten sonra 26 Mart 2014'te Mısır Silahlı Kuvvetleri Yüksek Konseyi başkanlığı ve Mısır Savunma Bakanlığı görevlerinden istifa ederek cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı.

Erdoğan'ın ilişkileri: 'Katil Sisi'den 'dost ve kardeş ülke' Mısır'a

Abdülfettah es-Sisi'nin 2013 yılında iktidara gelmesinin ardından Ankara ve Kahire arasındaki ilişkiler maslahatgüzar seviyesine inmiş, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen yıllar içinde Sisi için “Katil”, “Darbeci”, “Zalim” gibi ifadeler kullanmıştı.

Eylül ayında Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de gerçekleştirilen G20 Zirvesi'nde Erdoğan ve Sisi, Kasım 2022'de Katar’daki Dünya Kupası açılışında tokalaşmalarının ardından ilk resmi görüşmelerini gerçekleştirmişti. Görüşmede iki ülke ilişkileri, ticaret hacminin artırılması, enerji alanındaki yeni iş birlikleri ile bölgesel ve küresel meselelerin ele alındığı açıklanmıştı.

Söz konusu gelişmenin ardından Asya Altyapı Yatırım Bankası'nın (AIIB) yıllık toplantısına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, Mısır'ı "dost ve kardeş ülke" olarak tanımlaması dikkat çekmişti.