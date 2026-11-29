Cam tekeli Şişecam, işçilere dönük saldırılarını sürdürüyor. Şirketin Trakya bölgesindeki düz cam, oto cam ve diğer fabrikalarında çalışan 22 işçinin iş sözleşmesi feshedildi. Devamlılık ve performans gerekçeleriyle yapılan işten çıkarmaların sayısının 50'ye ulaşabileceği belirtiliyor.

Evrensel'e konuşan Kristal-İş Sendikası Genel Başkanı Bilal Çetintaş, işten çıkarmalara ilişkin şirket yönetimiyle üzerinde mutabakata varılan 50 kişilik bir liste bulunduğunu söyledi. Çetintaş, listenin ağırlıklı olarak Mersin, Eskişehir ve Yenişehir fabrikalarındaki işçileri kapsadığını belirtti.

Çetintaş, üzerinde uzlaşılan listenin dışında işten çıkarma yapılması durumunda sendikanın eyleme geçeceğini belirterek, "Bu listenin dışına görüşülmeden çıkılırsa aynı şekilde bizim de eylemlerimiz başlar" dedi.

Önce refah payından vazgeçildi, ardından ücretsiz izin dayatıldı

Şişecam'da işçilerin kazanılmış haklarına dönük gerilemenin geçmişi yaklaşık iki yıl öncesine uzanıyor. Ocak 2025'te şirket yönetimi, hat durdurma ve kapatma ihtimalini gerekçe göstererek toplu iş sözleşmesinde yer alan yüzde 3,15'lik refah payının ödenmemesini talep etti. Kristal-İş yönetimi, bazı bölümlerin kapatılmasının önüne geçilmesi gerekçesiyle bu talebi kabul etti.

Aradan geçen sürede işten çıkarma baskısı ortadan kalkmadı. Şirket yönetimi, Ekim ayı sonunda Eskişehir fabrikasında 155 işçinin fazlalık olduğunu sendikaya iletti. Doğrudan işten çıkarma yerine işçilerin dönüşümlü olarak ücretsiz izne çıkarılması üzerinde anlaşmaya varıldı.

Eskişehir'de uygulama sürerken işçiler iş güvencesine ilişkin kaygılarını dile getirdi. İşçiler, ücretsiz izin uygulamasının işten çıkarmaların önünü açabileceğine dikkat çekerek birlikte hareket etme çağrısı yaptı.

Şişecam'ın kârı artarken işçilik maliyetleri tartışma konusu

Şişecam yönetimi üretim ve maliyet baskısını gerekçe gösterirken şirketin finansal verileri farklı bir tablo ortaya koyuyor.

Şirketin yatırımcı raporlarından aktarılan ve 2026 yılı parasal değerleriyle hesaplanan verilere göre Şişecam'ın faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) 2024'te 13,9 milyar lirayken 2025'te 23,9 milyar liraya yükseldi. Net dönem kârı da aynı dönemde 5,24 milyar liradan 9,54 milyar liraya çıktı.

Şirketin yatırım harcamaları 2025 yılında üç katına çıkarken 2026'nın ilk yarısında 6 milyar liralık yatırım gerçekleştirildi. Şişecam, Mısır'da ortağı olduğu Saint-Gobain düz cam fabrikasına yaklaşık 200 milyon dolarlık yatırımla yeni üretim hattı da açtı.

Üretim maliyetleri içerisindeki konsolide işçilik payı ise 2024'te yüzde 17, 2025'te yüzde 19, 2026'nın ilk yarısında yüzde 20 olarak gerçekleşti.

Şirketin kârlılığı ve yatırım harcamaları sürerken işçilerin kazanılmış haklarından vazgeçmesi ve iş güvencesi kaygısıyla çalışmaya zorlanması, maliyet gerekçelerinin arkasındaki tercihleri yeniden gündeme getiriyor.

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