Sırrı Süreyya Önder: Milletvekilliğine hazırlıktan cezaevi hazırlığına geçtim

Eski HDP Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş başta olmak üzere HDP MYK üyelerinin de aralarında bulunduğu 17'si tutuklu 108 ismin yargılandığı Kobane Davası'nda son duruşmada savcı, aralarında Sırrı Süreyya Önder'in de bulunduğu 12 siyasetçi hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasını talep etti.

Mütalaayı Bianet'e değerlendiren Yeşil Sol Parti İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı Sırrı Süreyya Önder, Kobane Davası'nın "garabet bir dava" olduğunu ve mütalaanın seçim çalışmalarını da etkilediğini belirterek şunları söyledi:

"Bu dava, göz göre göre Türkiye'deki iç siyasette hakim olan baskıcı rejimin bütün kırılma ve dönüm noktalarında bir enstrüman gibi kullanılmak istendi. Bunu yine kısacık bir arşiv taraması yapan herkes görecektir.

Son geldiğimiz aşamada ise ne ilginçtir ki bu hasım dilli mütalaanın, Cumhurbaşkanının tam da Diyarbakır ziyaretine denk gelen bir acele ve acelecilikle okunduğunu görüyoruz. Hasım dilli diyorum, çünkü 'Avukatlar sıvıştı' gibi ifadeler yer alıyor.

Evet, sınırlı imkânlara ve zamana rağmen seçim kampanyası yürütüyoruz. Bunların üzerine bir de savcı, sizin de içinde olduğunuz insanların tutuklanmasını, hatta hemen yakalanmasını istiyor. Ne yapayım? Eve geldim. Valizimi hazırladım, beklemeye başladım mahkeme ne karar verecek diye. Özetlemek gerekirse milletvekilliğine, temsiliyete hazırlık çalışmalarından cezaevine hazırlık aşamasına geçtim. Durum budur kabaca ve kısaca."