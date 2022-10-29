Sırrı Süreyya Önder, Ahmet Türk ve Sırrı Sakık Aysel Tuğluk'u ziyaret etti

Eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, eski Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk, ve eski BDP Milletvekili Sırrı Sakık, tutuklu bulunduğu Kandıra 1 No’lu F Tipi Cezaevi’nden tahliye edilen eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'u ziyaret etti.

Sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin fotoğraf paylaşan Sakık, “Bugün sevgili Aysel’imize kavuştuk. Şairin dediği gibi ‘Yolun karanlığı olmaz iyi dostla yürüyene.’ Biz de birlikte aşacağız bu süreci. Aysel hep mücadeleciydi, bunu da aşacak” ifadelerini kullandı.