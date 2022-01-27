Sırrı Sakık: TKP ve SOL Parti’nin ‘Milletvekili pazarlığına girmeyiz’ söylemi onurlu bir duruştur

Kürt siyasi hareketinin bilinen isimlerinden, eski Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Milletvekili Sırrı Sakık, "23 Derece" platformunun YouTube kanalında gazeteci Zübeyde Sarı’nın sunduğu "Deşifre Masası" programına katıldı.

Sakık, SOL Parti ve Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP), HDP’nin yaptığı ittifak çağrısının ardından “Milletvekili pazarlığına girmeyiz” söyleminin, onurlu bir duruş olduğunu söyledi.

Geçmişte Türkiye’deki sağ partilerin milletvekili pazarlığı yaptığını hatırlatan Sakık, “Biz o kötü örneği kendimize örnek almamalıyız” ifadelerini kullandı.

Birgün'ün haberine göre Zübeyde Sarı’nın "SOL Parti ve TKP’nin HDP’nin çağrısının ardından ‘Milletvekili pazarlığı yapmayız’ açıklamasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?" şeklindeki sorusuna Sırrı Sakık şöyle yanıt verdi:

“Dün ve bugün, biz Türkiye’de diğer halklarla, diğer kesimlerle, diğer örgütlerle buluşmak için çok çaba sarf ettik. 2013 yılında HDP kurulurken bir hukuk etrafında bir araya gelindi; bütün kimlikler, bütün inançların partisi oldu. O gün bu gündür mücadelemiz devam ediyor. Ama eksik kalan partiler, örgütler… İşte son çağrı bunlaraydı. Sadece bir seçim birlikteliği değil, otururuz, konuşuruz. Sokağın bize ihtiyacı var. Sokağa ses vermemiz lazım. TKP ve SOL Parti’nin ‘Biz milletvekili pazarlığına girmeyiz’ duruşu, kendi adıma söylüyorum, çok onurlu bir duruş. Bu dava sadece milletvekilliği, belediye başkanlığı pazarlığı değil. Daha çok sokakta milyonların buluşması, seçim döneminde bütün kesimlerin parlamentoda temsil edilmesi bizim tercihimizdir. Ama geçmişte Türkiye’de milletvekilliği pazarlıkları yapıldı sağ partiler tarafından. Biz o kötü örneği kendimize örnek almamalıyız.”