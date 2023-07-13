Sırp suç örgütü lideri cinayeti: Türkiye'ye getirilen Yakup Doğan tutuklandı

İstanbul’da silahlı saldırıda vurulan Sırp çete lideri Jovan Vukotiç'in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Cinayetin kilit isimlerinden, firari olarak uzun süreden beri aranan ve geçen yılın ekim ayında Gürcistan’da yakalanan Yakup Doğan Türkiye’ye getirildi.

İstanbul'da polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yakup Doğan, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Jovica Vukotiç kimdir?

Sırbistan’da faal olan Kavaka grubuyla husumet yaşayan suç çetesi Skaljari’nin elebaşı Jovan Vukotiç, Mecidiyeköy’de eşinin ve çocuklarının da içinde bulunduğu araçla seyir halindeyken saldırganlar tabancayla 5 el ateş etmişti. Vukotiç vücuduna isabet eden 4 kurşunla hayatını kaybetmişti.

İddiaya göre, Vukotiç'in elebaşı olduğu Skaljari çetesi ve Sırbistan'ın en etkin suç gruplarından Kavaka arasında 2014'ten bu yana husumet vardı.

İki grup arasında 2014'te İspanya Valensiya Limanında kaybolan 300 kilo kokain sebebiyle bir dizi çatışma yaşanmıştı. O çatışmalarda bazı suç örgütü üyeleri de öldürülmüştü.