Şırnak'ta polis, darp edilen taciz şüphelisini yurttaşların elinden zor aldı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir genç kıza sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen şahsı çevredikler darp etmeye başlayınca polis müdahale etti.

Haber Merkezi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde akşam saatlerinde Sanat Sokağı’nda R.S. (19) adlı genç kız, İ.Ç. (34) adlı şahsın kendisine sözlü tacizde bunduğunu belirterek çığlık atarak çevredekilerden yardım istedi.

Bunun üzerine çevredekiler yakaladıkları İ.Ç.’yi darp etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İ.Ç.’yi kalabalığından elinden alan polis bir binaya götürerek güvenlik önlemi aldı. Aldığı darbelerle yaralanan İ.Ç., burada sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından zırhlı araca bindirildiği sırada, genç kızın ailesi ve akrabalarının da olay yerine gelmesiyle ortalık savaş alanına döndü.

Polis ekiplerinin olayı yatıştırmasının ardından şahıs, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. (İHA)

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