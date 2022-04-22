Şırnak'ta kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp çocuğunu yaraladı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde yaşayan Mihriban Şengil, şiddet gördüğü için M.Ş.'ye boşanma davası açtı. M.Ş. ile Mihriban Şendil, 28 Nisan’da görülecek olan duruşmada anlaşarak boşanmaya karar verdi.



DHA'nın haberine göre, dün akşam saatlerinde kızıyla sokakta yürüyen Mihriban Şengil, M.Ş.'nin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Saldırıda Mihriban Şengil'le kızı T.Ş. yaralandı.

İhbar üzerine gelen ambulansla Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, buradan da Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Mihriban Şengil kurtarılamadı.

Olaydan sonra kaçan M.Ş.'nin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.