Bolu'da kadın cinayeti

Bolu’da bu sabah 05.00 sıralarında il merkezine bağlı Bahçelievler Mahallesi Aycan Sokak’ta bulunan bir apartman dairesinde bir kadın cinayeti işlendi.

78 yaşındaki Mehmet Erdem, 71 yaşındaki eşi Nur Erdem'i bıçaklayarak öldürdü.

Kadının çığlık seslerini duyan temizlik görevlisi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Gelen polis ekipleri, seslerin geldiği eve girdiklerinde öldürdüğü eşinin başında bekleyen adamı gözaltına aldı. Nur Erdem'in cenazesi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.